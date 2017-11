Denuncian que los animales abandonados en Gandia se recogen en un piso particular del centro durante una semana

Desde el ayuntamiento de la ciudad aseguran que técnicos y policía han comprobado que sólo son unas horas

Denuncia del traslado de los animales en una furgoneta de El Corralet Foto: Redacción. La asociación animalista Patitas, Casas de Acogida de Animales de Compañía, ha denunciado ante el Ayuntamiento de Gandia que la empresa concesionaria del servicio de recogida de animales, El Corralet, estaba albergando los animales abandonados en la vía pública, en una casa particular del centro de la ciudad. La asociación aporta una serie de fotografías en las que se comprueba cómo los animales, en cajas especiales, salen de un edificio y son cargados en una furgoneta de El Corralet.

Según Patitas, de esta forma se contravienen las cláusulas del Pliego de Condiciones Técnicas, además de la propia Ley de Protección Animal de la Generalitat, que obligan a que los animales abandonados sean albergados en un núcleo zoológico en condiciones de salubridad e higiene.

A criterio de Patitas, El Corralet viene, aproximadamente, una vez a la semana a Gandia a recoger los animales abandonados para trasladarlos a su núcleo zoológico de Vinaròs, para evitarse los gastos de desplazamiento y, mientras tanto, los animales se depositan, encerrados en transportines, en lugares que no están autorizados para ello.

Desde Patitas informaron al consistorio que disponían de imágenes que acreditaban la denuncia y que los hechos eran “constitutivos del delito de maltrato animal”. Ante esta denuncia, el Ayuntamiento de Gandia, contestó en septiembre que “desestimaba la petición” realizada por Patitas, sin requerir a la asociación animalista que aportase las pruebas que tenía y sin sancionar a la empresa concesionaria. De esta forma, aseguran que El Corralet incumple sistemáticamente las normas y la Ley.

Desde el gobierno de Gandia desmienten estos datos El concejal de Gestión Responsable del Territorio, Xavier Ródenas, asegura que agentes de la Policía Local y técnicos municipales visitaron el piso que denunciaron y constataron que si los animales se dejaban allí era sólo durante unas horas hasta que los recogían y que en ningún caso permanecían una semana como afirman desde Patitas. Por otra parte, explica el edil que sí solicitaron las pruebas a la asociación animalista pero ésta no se las facilitó.





