Los miembros de Projecte Ciutadans recuperan sus delegaciones en el Ayuntamiento de Oliva

Así se cierra la crisis abierta en el gobierno de Oliva a causa de la asignación de sueldos a la oposición

Imagen panorámica de la ciudad de Oliva. Foto: Redacción. La crisis abierta en el Gobierno de Oliva hace un mes a causa de la asignación de sueldos a la oposición, finalmente se ha cerrado sin aparentes cambios. De este modo, los miembros de Projecte Ciutadans recuperan las delegaciones de Planificación Urbanística y Turismo, a las que habían renunciado inicialmente como protesta por el voto favorable de Gent d'Oliva, uno de los partidos que forma parte en la actualidad del Gobierno municipal, para que PP y PSOE contaran con retribución económica pública, a pesar de mantenerse como grupos en la oposición. No obstante, el ejecutivo de Oliva, que integra a las formaciones de Compromís, Projecte Ciutadans, Gent d´Oliva y EU-Acord Ciutadà, no ha cerrado definitivamente la “herida” abierta por la decisión del concejal Pepe Salazar de romper el acuerdo al que había llegado el gobierno cuatripartito, un pacto según el cual sólo contarían con nómina aquellos ediles que se encargaran de alguna concejalía en concreto. Y es que el portavoz de Projecte Ciutadans, Blai Peiró, dice que este gesto de Salazar “ha roto la confianza entre los socios de gobierno”. La recuperación de delegaciones por parte de Projecte Ciutadans se lleva a cabo después de que el propio alcalde de Oliva, David González, haya mantenido reuniones que han limado asperezas y han posibilitado que esta formación no abandonara sus responsabilidades de gobierno. Y es que, al parecer, el alcalde no estaba dispuesto ahora a ceder concejalías a los partidos en la oposición.

Sin embargo, Projecte Ciutadans se mantiene en sus trece al respecto de dejar de lado las tenencias de alcaldía, que consideran un cargo meramente protocolario. De igual modo, anuncian que no participarán en la Junta de Gobierno, un órgano al que no desean volver porque piensan que ya no existe la relación de complicidad y confianza que debería haber entre todas las partes.





