Laura Morant la concejal de Educación de Gandia ha dado marcha atrás sobre sus palabras del pasado 31 de octubre. En aquella ocasión aseguraba que según un informe, que les había remitido la actual empresa gestora, la anterior adjudicataria la mercantil GEIM, se había apropiado indebidamente de 64.000 euros. En aquella ocasión anunciaba que el consistorio se preparaba para reclamar este cantidad de dinero. Tras sus palabras la empresa GEIM se planteaba seriamente presentar una querella por esta acusación de apropiación indebida, que según el PP a la edil le podría haber costado unos 200.000 euros, a no ser que la concejal pidiera una disculpa pública y rectificara sus declaraciones. Así 10 días después de empezar esta polémica la edil ha matizado sus palabras y ha pedido disculpas. La concejal Laura Morant asegura que no era su intención imputar a GEIM de un delito de apropiación indebida, ni tampoco atentar contra el honor y la imagen pública de la empresa. El Partido Popular de Gandia ha pedido la dimisión de la concejal de Educación a la que hemos entrevistado para saber su respuesta. Marta Cháfer, concejal del Grupo Municipal Popular, ha asegurado que “Debe dimitir. Ser coherente. Ha querido cargar con todo contra el PP, aunque fuese mintiendo y esas actitudes en política ya no caben. Que deje de insultarme y de mentir, mire el día a día de su caótica gestión”. También ha añadido que “Gandia no merece una concejal que nos insulte y nos mienta. Debe dimitir. Le exigimos su dimisión o que la alcaldesa socialista, Diana Morant, la cese”.