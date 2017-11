El talent i l'esforç a la comarca de la Safor, tant a nivell de professional com d'empresa i d'organisme, tenen una cita ineludible des de fa ja 8 anys. El Grup Ràdio Gandia ha celebrat, en la nit del divendres 10 de novembre, la seua VIII edició d'uns premis totalment consolidats i reconeguts a la nostra comarca. A les 20.15 h començava un programa en directe retransmés per Telesafor i conduït per Enrique Bodí i Miguel Ángel Rodríguez que prenien el pols a les primeres impressions dels convidats a la gala de premis. Després a les 21.00 h s'alçava el teló del Teatre Serrano de Gandia i començava la nit del reconeixement, els agraïments i les emocions. El cap d'informatius Modesto Ferrer i la subdirectora de Ràdio Gandia, Marina Vallés, presentaven un acte que iniciaven amb estes paraules "Un any més els donem les gràcies per acompanyar-nos en esta festa de la ràdio que volem compartir amb tots els nostres oients, espectadors i amics. Com en anteriors ocasions l'objectiu principal d'este esdeveniment és reconéixer públicament als nostres veïns i veïnes, als artistes, i a les empreses i entitats que han destacat per la seua tasca en diferents disciplines". Després d'estes paraules començava el moment més esperat per als autèntics protagonistes de la nit: els premiats. Antoni Vercher Noguera es Premi Grup Ràdio Gandia de Medi Ambient. Ha rebut de mans de Vicent Frasquet, director de l'Hotel RH Bayren. El fiscal coordinador de Medi Ambient i Urbanisme del Tribunal Suprem, nascut a Tavernes de la Valldigna ha dit que "és un plaer, un orgull estar ací. És la primera vegada que rep un premi d'estes característiques i vull agrair-ho a Ràdio Gandia" Virginia Sánchez i Lorena Figueres son VI Premi Grup Ràdio Gandia d'Esports. Han rebut el premi de mans de Roberto Monzó, Gerent del Complejo San Marcos de Gandia. Les dues campiones de pàdel han volgut destacar la importància de "dar un premio a dos mujeres del mundo del deporte". Alfredo Cortell es Premi Grup Ràdio Gandia de Medicina. Ha rebut el guardó de mans de Lorena Gilabert, gerent del Centro de Belleza Avanzada Ferrara. El metge i psiquiatre en més de 40 anys de professió i experiència volia "reconéixer estos premis per què la tasca en l'àmbit local i comarcal es reconeix i això és un gran estímul. Jo vull dir que jo i els meus companys sí que ens mereixem i molt este premi pel treball de tants anys". María José Martos, es Premi Grup Ràdio Gandia de Música. Rebia el premi de mans de Juanjo Ramos Fuster, director de Guixa. La soprano de Xeraco i professora del Conservatori Superior de Música de València deia al seu discurs que "encara que cada volta hi ha més dones al món de la música no sempre ha sigut fàcil. Sóc de Xeraco i gràcies als meus pares i a la meua gent he pogut cantar per tot Espanya i també arreu del món. Este és el premi de tots els qui m'han acompanyat en el meu camí. No dubten de gaudir de la música clàssica". L'Associació de Minusvàlids Psíquics de la Safor, ASMISAF, es Premi Grup Ràdio Gandia d'Integració. Rebien el premi de mans de Mari Carmen i Maribel Martínez, membres del Consell d'Administració de Saneamientos Martínez. El president de l'associació, Miguel Micó deia que "ens dediquem al món de la discapacitat, este és un reconeixement al treball de 50 anys. La integració és un camí molt dur per això és tan important este premi. Vull demanar que fem un pas més endavant per fer real la integració laboral. Necessitem un canvi en la filosofia de vida. La integració no és caritat, és un compromís de cadascú que ens fa créixer com a individus i com a societat". Rosa Mascarell es Premi Grup Ràdio Gandia de Cultura. Ha rebut el premi de mans de Pedro Izquierdo, president del Centre Històric i Comercial de Gandia. La pintora i escriptora assegurava que "per a mi és molt emocionant estar ací i més perquè Gandia és enguany Capital Cultural. Ara tinc la sensació que he de guanyar-me este premi i treballar més en la cultura. La terra és cultura i la Safor és una comarca ben cultivada. Hem d'alimentar-nos cada dia d'art, cultura, història i sobretot de poesia". El Grup Llàcer i Navarro es Premi Grup Ràdio Gandia de Trajectòria Empresarial. Rebia el premi de mans de David González, alcalde d'Oliva. La representant d'esta empresa, tot un referent a Europa de transport frigorífic, dedicava les seues paraules a destacar que "anem a complir 45 anys i esperem continuar com fins ara i anar creixent i agraïm molt este premi". L'Associació Rosa dels Vents es Premi Grup Ràdio Gandia de Solidaritat. Ha rebut el premi de mans d'Amadeo Faus, gerent de Chef Amadeo. Les pioneres en la Safor en ajudar a les dones maltractades, Juana Navarro i Rosa María Fernández han sigut molt clares al seu discurs "prou al paper secundari de les dones, prou a la violència, enguany ja són 50 dones assassinades. No ens oblidem d'elles. Tot és possible i tot està per fer. Este premi ens encoratja a continuar i seguir donant veu al silenci. Hi ha vida després de la por i l'aïllament". Miguel Ferrando Bataller es Premi Grup Ràdio Gandia d'Investigació. Ha rebut el premi de mans de Marian Martson, responsable del patronat de la Fundación Angels Visión. El doctor Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya i impulsor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació afirmava que "este premi no és només per a mi sinó també per a la Universitat de València i Gandia on he treballat. El futur és dels nostres joves, el món cada volta és més global. Voldria demanar als empresaris que pensen en innovació per a què tot no siga platja i turisme a la Safor". L'empresa Betelgeux es Premi Grup Ràdio Gandia d'Innovació. Ha rebut el premi de mans de Juan Carlos Moragues, delegat del Govern a la Comunitat Valenciana. Esta empresa especialitzada en la higiene industrial i ramadera te seu a diversos països i treballa per a tot el món. El seu conseller delegat, Enrique Orihuel, ha dit que "después de 31 años al frente de la empresa tengo que decir que de lo que más orgulloso me siento es del equipo humano, de los hombres y mujeres que trabajan con nosotros". Les Falles de Gandia son Premi Especial del Jurat del Grup Ràdio Gandia. Rebien el premi de mans de Diana Morant, alcaldessa de Gandia. Les Falles es mereixien este any un premi especial perquè la UNESCO les ha reconegut com a Patrimoni Cultural de la Humanitat. El President de la Federació de Falles de Gandia, Telmo Gadea, explicava que volia "compartir este premi amb les falles d'Oliva i Tavernes. La Unesco ha destacat el nostre Museu faller i per tant les falles de Gandia tenen molt a celebrar. Les falles són festa però també són economia i una font de solidaritat molt important, col·laborem amb totes les entitats benèfiques de la ciutat. Una ciutat en falles és més sorollosa i pot ser més bruta, però també portem molta alegria". Per últim el president del Consell d'administració del Grup Ràdio Gandia Paco Artés també dedicava unes paraules a tots els presents, agraint la confiança depositada per tots en este mitjà de comunicació i els seus treballadors, per a ser vehicle de la publicat i també per escollir-nos per informar-se i entretenir-se tant a la ràdio, a Telesafor, al Micro o a les respectives webs. I si en esta gala les paraules tenien molta importància, també tenia un gran lloc la música. La gala ha comptat amb l'actuació de Lydia Grégori, que ha interpretat algunes de les cançons del seu últim treball que presentarà en el 2018. Sobre l'escenari també hem viscut un moment únic quan ha actuat la premiada soprano María José Martos acompanyada al piano per Telmo Gadea.