La cita dels premis del Grup Ràdio Gandia ja són tot un clàssic en la comarca de la Safor. Ho demostren els 8 anys de celebració de la mateixa i l'ampla representació de la societat que acudeix any rere any a esta gala de premis. El hall del Teatre Serrano s'ha convertit en el punt d'encontre del món polític, empresarial, cultural i social de la Safor abans de començar l'acte en si. Una ocasió única en la qual representants dels diferents mons es barregen en un esdeveniment que premia el treball de moltes persones. Tots coincideixen a destacar que estos premis són necessaris per fer públic l'esforç i rellevància de molta gent de la comarca.

Diana Morant, alcaldessa de Gandia, ha sigut molt contundent a l'hora de valorar este esdeveniment assegurant que "sou una cita que es posa al calendari al principi de l'any, sou un punt de trobada per a tots i per tant enhorabona". Per part de l'ajuntament de Gandia la nit dels premis ha comptat amb representants de tots els grups polítics municipals.

D'altra banda Juan Carlos Moragues, Delegat del Govern, sempre acudeix a la cita i ha aprofitat per a destacar el valor polític, empresarial, cultural i social que té organitzar una nit per premiar el treball de molts en l'àmbit comarcal i fer un repàs per les noves infraestructures "com l'accés sud de Gandia que millorarà la vida de Gandia i vull avançar-vos que acabem de licitar la glorieta del polígon Alcodar".

El Diputat Nacional del PP, Oscar Gamazo, ha destacat la importància dels premis, ja que "cal donar suport a tota eixa gent que fa tant de treball a la nostra comarca. Enhorabona a ells i al Grup Ràdio Gandia per esta gala". I estos premis són fruit de l'esforç del Grup Ràdio Gandia, però sobretot l'elecció dels premiats recau en un jurat independent que este any ha estat format per: l'empresari Rafael Juan, el ginecòleg Vicente Carmona, l'esportista Xelo Mas, la poeta Àngels Gregori, la professora Rebeca Díez, el docent Domingo Vayà, l'escriptora Isabel Canet, el professor Jesús Villaplana, el president de la Federació de Falles Telmo Gadea, així com la periodista i subdirectora de Ràdio Gandia Marina Vallés.

I precisament Rafael Juan, president de FAES i membre del jurat dels premis ha explicat la dinàmica a l'hora de triar els premiats, en eixe sentit afirmava que "afortunadament sempre hi ha moltes deliberacions perquè hi ha molta gent que mereix un premi però el jurat sempre troba el consens i estem molt contents amb el nivell dels premiats d'enguany".

En representació de la comarca de la Safor han assistit a la gala els alcaldes Salvador Femenía, de L'Alqueria de la Comtessa, Àlex Ruiz de Bellreguard, David Ribas de Beniflà, Rosana Seguí de Guardamar de la Safor, Àlvar Català de Palmera. També ha estat present com a membre de l'Ajuntament de Xeraco, Francesc Serralta. A més a més hem comptat amb l'asisitència dels directors de la Cadena Ser de Dénia i Castelló, Vicente Miralles Ferrer i Jesús López, respectivament. Especial menció cal fer als col·laboradors que cada setmana aporten el seu saber i la seua opinió a les columnes radiofòniques, debats i tertúlies de Ràdio Gandia com Ramón Soler, Pilar Millet, Javier Roche, Alberto Sancho, Pepe Marín Roig, Vicent Bataller, Roger Marques, Jesús Peris Ismael i Javier Sirerol. Alguns dels guanyadors de la VII Edició dels Premis Grup Ràdio Gandia també ens han acompanyat i han aprofitat per a recordar una nit màgica per a ells com és el cas de Pascual Molina, Miguel Rodilla o José Pedro García de la Fundació Espurna. I un cop més cal agrair als patrocinadors de la gala la seua implicació en la mateixa. Així cal nomenar als qui fan possible esta nit de talent i reconeixement com són el Complejo San Marcos, Saneamientos Martínez, Hotel Bayrén, Funeraria Guixa, Centro de Belleza Avanzada Ferrara, el Centre Històric Gandia, el restaurant Chef Amado i Angels Vision.