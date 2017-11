Rescatado un hombre de 84 años tras caer su coche en una acequia en Gandia

Debido al estado de nerviosismo y angustia del hombre fue necesario establecer un dispositivo de búsqueda ya que no lograba decir dónde estaba

Coche volcado en una acequia de Gandia. Foto: Redacción. Agentes de la Policía Nacional junto con Policía Local de Gandia han rescatado a un hombre de 84 años que se había precipitado con su vehículo a una acequia en el Camí “La Tranca” de Gandia y había quedado encerrado en el interior. Los policías establecieron un dispositivo para localizar al hombre ya que en primera instancia no se le localizó pues debido a su estado de nerviosismo y angustia hacía imposible que diera datos exactos de su ubicación. Una vez localizado los agentes sacaron al hombre del vehículo ya que temían por su integridad física. Los agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091, para que se dirigiesen a una zona de la playa de Gandia, donde al parecer una persona de avanzada edad había caído con su vehículo a una acequia y no podía salir. Los policías que se dirigieron rápidamente a la zona no lograron localizar el vehículo ya que el hombre no lograba especificar claramente donde se encontraba accidentado, así como la conversación incoherente que mantenía, a la vez que comunicaba no disponer apenas de batería en el teléfono móvil, es por lo que se estableció un dispositivo de búsqueda conjunto con la Policía Local. Tras organizar la búsqueda por la zona, se logró localizar el vehículo volcado en el interior de una acequia en el Camí “La Tranca”, en el cual se encontraba el hombre muy nervioso pidiendo auxilio, a la vez que intentaba salir a través de una ventanilla sin conseguirlo debido a su debilidad física. Los agentes tras ser rescatado y atendido por los servicios sanitarios agradeció a los policías su actuación ya que llevaba alrededor de unos 20 minutos muy angustiado.





