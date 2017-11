Una UTE de 3 empresas gestionará el Centro Deportivo del Grau los próximos 15 años

La nueva contrata ya ha sido aprobada por la Junta de Gobierno Local y se compromete a no incrementar las tarifas que se ofrecen a los usuarios

Centro Polideportivo del Grau de Gandia. Foto: Àlex Oltra. Una UTE formada por las empresas Valoriza, Grup de Gestió Esportiva Progrés y Outdoor Sport i Aventura se encargará de la gestión del Centro Deportivo del Grau de Gandia durante los próximos 15 años. La nueva contrata que ha aprobado hoy la Junta de Gobierno Local es la que mejor valoración ha tenido, y aportará un canon anual a las arcas municipales de 115.000 euros, con el compromiso de no incrementar las tarifas que en la actualidad se ofrecen a los usuarios. La nueva adjudicataria competía con otras dos candidatas. En la propuesta de gestión de la UTE ganadora se ha previsto desarrollar actividades para todas las edades, algunas específicas para discapacitados, además de programas acuáticos. De igual modo, existe el compromiso de invertir hasta 600.000 euros en total en la renovación, cada 5 años, de las máquinas de fitness y musculación. Eso sin contar con el método ecológico que se quiere aplicar para depurar el agua de la piscina, que también requerirá de una importante aportación. Como ha explicado el concejal responsable de Administración de Gandia, José Manuel Prieto. José Manuel Prieto ha justificado el hecho de que la concesión del Centro Deportivo del Grau sea a 15 años, es decir, que comprenda más de tres legislaturas. Explica Prieto que de este modo se pretende dar estabilidad a la gestión de la contrata y hacer viable la amortización de toda la inversión que se prevé para esta infraestructura pública. Sobre la adjudicación de esta nueva contrata, también se ha pronunciado una de las empresas que ha sido descartada. La mercantil Assersafor-Aquatic ha indicado que su propuesta de gestión, explotación y mantenimiento tuvo una valoración mayor que la UTE ganadora, aunque no así en la parte económica.





José Manuel Prieto, concejal Administración de Gandia ]



Otras noticias de SER ]