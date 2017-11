18 entidades políticas, cívicas y culturales de la comarca han convocado para el miércoles 15 de noviembre a las 20.00 horas una concentración, que con el lema “Democràcia i llibertat”, tendrá lugar en la plaça major de Gandia. Las 18 entidades han firmado un manifiesto, en el que entre otras consideraciones se pide la liberación de las personas que se encuentran en prisión a causa del “procés català”, a los que califican de “presos políticos”. En el manifiesto también se solicita la derogación de la aplicación del artículo 155.

Entre otras formaciones políticas, ya han confirmado su asistencia a la concentración los colectivos comarcales de Compromís, Esquerra Unida, Esquerra Republicana, Els Verds, además de Podem Gandia. El secretario local de Compromís per Gandia, una de la entidades convocantes, Ivà Bonet, considera que en este conflicto se debe apostar por el diálogo y no por los métodos coercitivos del Estado.

La convocatoria de esta manifestación ha merecido las críticas del PP. El secretario comarcal del PP, Guillermo Barber, ha criticado en particular a Més Gandia, coalición como saben integrada por Compromís, Esquerra Unida y Esquerra Republicana, por estar al frente de esta convocatoria, que según Barber, tiene por objeto mostrar su apoyo a la independencia de Cataluña. El popular ha ido más allá y ha criticado a Ciudadanos por permitir que una coalición como Més Gandia gobierne en la ciudad.