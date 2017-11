La convocatoria de la concentración cívica que reunirá en Gandia a formaciones políticas de ámbito comarcal y otras entidades sociales y cívicas, en el marco del desafío soberanista catalán, sigue provocando reacciones y ya ha tenido consecuencias en el seno de alguno de los partidos políticos.

Así es, la adhesión de Compromís a la manifestación del miércoles, 15 de noviembre, ha provocado malestar en algún miembro de la ejecutiva comarcal. Es el caso de Vicent Jordà, quien a través de su cuenta de twitter anunciaba, el martes 14 de noviembre, su renuncia a formar parte de la ejecutiva de Compromís per la Safor por la firma de un manifiesto del cual, según asegura, no se les ha informado y sobre el que no han podido debatir en el lugar adecuado para hacerlo. El tweet decía exactamente: "He decidit renunciar a estar en l'executiva de @CompromisSafor per la signatura d'un manifest del qual no se'ns ha informat i no hem pogut debatre en el lloc adequat per a fer-ho. #AixiNo".

Al respecto de este anuncio de Jordà, la secretaria comarcal de Comprimís, Jacinta Rubio, ha atribuido esta situación a un malentendido, y ha explicado que las atribuciones de su cargo, le permiten decidir por si sola y en un momento dado, acciones como la concentración convocada para esta tarde en Gandia.

Y si el PP echaba en cara Ciudadanos que permitiera con su voto la gobernabilidad de Gandia, Gobierno en el que se incluyen Més Gandia, ahora el portavoz de Ciudadanos Gandia, Ciro Palmer, se ha posicionado respecto a la concentración de esta tarde. Palmer ha manifestado que con esta acción política “Més Gandia ha entrado en la campaña electoral catalana posicionándose contra el Estado de Derecho”.

Ciro Palmer ha advertido, en declaraciones a Radio Gandia SER, que acciones como esta “no son nada buenas” para la estabilidad política de la ciudad. Dice el portavoz de la formación naranja que “si empezamos a jugar con las ideologías, Ciudadanos tiene también la suya”.

Según Palmer, la concentración ha sido convocada “contra la aplicación de la ley”, y se trata de “una pataleta de perdedores en el desafío planteado al Estado”. El portavoz de la formación naranja en Gandia ha solicitado a Compromís “que sea claro en los próximos comicios locales y reclame la República Valenciana, por coherencia”. Desde las filas del PSOE han señalado que no participarán en la concentración cívica de esta tarde y tampoco han querido hacer declaraciones al respecto, aunque sí señalan respeta la libertad de expresión de otras formaciones políticas y de la democracia. Recordamos que 18 entidades políticas, cívicas y culturales de la comarca se unirán a las 20.00 horas a esta concentración, que con el lema “Democràcia i llibertat”, se llevará a cabo en la Plaça Major de Gandia.