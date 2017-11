El 7% de los accidentes laborales de la Safor se produce en el sector agrario

El segundo sector con más siniestralidad laboral es la construcción según un informe del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo

Imagenes de archivo de un campo de naranjas. Foto: Redacción. Hace 20 años que se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y desde entonces el número de accidentes de trabajo han disminuido considerablemente. De hecho, en la provincia de Valencia, con datos extrapolables a la Safor, y en base a los datos de trabajadores acogidos en ASEPEYO, el 94% no ha sufrido ningún accidente laboral; el 5% ha sufrido 1 accidente y el 1% han sufrido más de 1 accidente. Además, estos suponen el 20% del total de accidentes con y sin baja.

Pero además, según el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (INVASSAT), en la provincia de Valencia en general y en la Safor, en particular, la mayor parte de la población se dedica al sector servicios, después a la industria, construcción y finalmente agricultura. Sin embargo, en términos relativos, la tasa de accidentes laborales más importante se produce en el sector agrario 7%, seguido de la construcción 6%, industria 4% y servicios 2%. Así lo ha señalado en el Abierto de Hoy por Hoy Gandia, Antonio Sancho, director Territorial de ASEPEYO.

Los casos de siniestralidad grave y con fallecimiento se producen en el sector de la construcción 8%, pero también hay que tener en cuenta que el 75% de accidentes mortales tienen origen en tráfico in itinere, es decir, de camino al trabajo, y por patologías cardiovasculares.

Desde la patronal, el presidente del Círculo de Economía de la Safor, Ramón Soler, “todos, empresarios y trabajadores, tienen que mentalizarse en aplicar medidas de seguridad para evitar accidentes”.







