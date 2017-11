La Setmana Literària de Gandia dará comienzo con su primera Fira del Llibre

Los premios literarios de la ciudad incorporan por primera vez el Premi a la Trajectòria Literària que lleva por nombre Joan Roís de Corella

Presentación de la Semana Literaria de Gandia. Foto: Redacción. La Semana Literaria de Gandia comienza el viernes, 17 de noviembre, con toda una serie de actividades que tendrán lugar hasta el 24 de noviembre cuando se celebrará el acto de entrega de los Premios Literarios Ciudad de Gandia. Precisamente una de las novedades es la incorporación a los premios de Poesía Ausiàs March y de Narrativa Joanot Martorell de Narrativa el Premio a la Trayectoria Literaria que lleva el nombre de Joan Roís de Corella. Además, desde mañana a las 17.00 horas y durante toda la semana encontrarán una Feria del Libro frente a la Casa de la Marquesa. El concejal de Cultura, Joan Muñoz reconoce que se siente ilusionado con el premio Joan Roís de Corella que no ha podido adelantar porque será anunciado el mismo viernes con el resto de Premios Literarios. Hemos conversado con Gisela Sendra, coordinadora Setmana Literària, para hablar del programa de este año. El pograma detallado de actos según la organización es el siguiente: Divendres 17

17.00 h - Passeig de les Germanies

Literatura al carrer. Inauguració d'aquesta fira del llibre, on podrem adquirir exemplars d'actualitat o d'altres que ens parlen de la història de la ciutat, així com els Premis literaris de Gandia editats des de fa més de cinc dècades.

La fira romandrà oberta del 17 al 25 de novembre.

19.30 h - Museu Faller

Homenatge al Tirant lo Blanc. Lectura infantil col·lectiva de diferents fragments del Tirant, a càrrec de les falleres majors, reines i presidents infantils, Cort d'honor i convidats especials.

Organitza: Federació de Falles de Gandia 20.00 h – Centre Museístic Antic Hospital Sant Marc

Alfons Roig: l'exili i la Generació del 27. Inauguració de l'exposició, amb concert de Llorenç Barber, compositor i percussionista, i Montserrat Palacios, veu. Aquesta exposició romandrà oberta fins el 23 de desembre. Dissabte 18

18.30 h – Palau Ducal

VI Nit de contes al Palau. Selecció de relats de Raquel Casas Agustí i de Santiago Díaz i Cano, llegits per l'autora i l'autor. Amb la participació d'alumnes de l'IES Tirant lo Blanc de Gandia, que llegiran microrelats premiats en la darrera edició del concurs Tirantianes, amb la coordinació de la professora Mercé Morell. I representació de l'espectacle Il·luminant l'ombra, a càrrec de Marina Mulet. Presenta i coordina l'acte: Rafa Gomar

Diumenge 19

19.30 h – Teatre Serrano

XXI Homenatge a la Paraula. Diguem no! Diguem prou! (Amb la Paraula: per la democràcia, la tolerància, la diversitat i la pau) Entrada: 5€ (s'hi inclou l'obsequi del llibre editat per a l'ocasió). Venda d'entrades: Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, o el mateix dia a la taquilla del teatre.

Dimarts 21

19.30 h – Casa de Cultura Marqués de González de Quirós

A propòsit de Piera. Homenatge a l'escriptor saforenc Josep Piera. Amb la participació de Manuel Forcano, poeta i professor, i Ferran Garcia Oliver, escriptor i historiador. Introdueix l'acte Ignasi Mora, escriptor.



Dimecres 22

19.30 h – Biblioteca Central, sala d'actes

Maria-Mercè Marçal. Una vida. Presentació del llibre biogràfic a càrrec de l'autora, Lluïsa Julià. Introdueix l'acte Teresa Pascual, poeta.

Dijous 23

19.30 h – Biblioteca Central, sala d'actes

Dictats, d'Ausiàs March. Presentació de la nova edició bilingüe, a càrrec de Robert Archer, estudiós i traductor de l'obra de March, i Vicent Martines, director de l'ISIC-IVITRA, Universitat d'Alacant. Presentació de l'Aula de Traducció del CEC de la Universitat de California a Sta. Bàrbara. A partir de les 20.30 h – Centre Històric-Raval i Prado

Destapa't amb la literatura. En la Ruta del Destapa't, podrem degustar tapes inspirades en els nostres clàssics. Locals que hi participen: Blanc i Negre, Casa Sanchis (La Tulipa), El Colmadito, El Raconet de Pere, Esquina Sur, Gran Torino, La Llimera, La Moreria del Raval, La Pureta, Mercado Provenzal, Mercat Bar, Plaza, Primera Estació i Visconti. Divendres 24

20.00 h – Casa de Cultura Marqués de González de Quirós.

Acte de lliurament dels PREMIS LITERARIS CIUTAT DE GANDIA 2017

LV Premi Ausiàs March de Poesia, XXXIX Premi Joanot Martorell de Narrativa i I Premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària. Amb la representació de La Pell Possible, espectacle de lectura dramatitzada, a càrrec del Colectivo Mortero.

Desembre: Divendres 1 i dissabte 2

3a TROBADA DE PROFESSORAT DE VALENCIÀ

"Ensenyar i estimar el valencià amb les eines presents i de futur"

Casa de Cultura d'Alzira. Informació i programa complet en la web trobadaprofessorat.org





[ Gisela Sendra ]

[ Joan Muñoz ]



