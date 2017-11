Las cuentas del trinquet de Gandia no fueron a "coste cero" según el gobierno de la ciudad

Acusan al PP de no haber presupuestado ni un solo euro para el trinquet además de desperdiciar una subvención de 700.000 euros

Edificio inacabado del trinquet de Gandia. Foto: Redacción. La presidenta de la Junta de Distrito de Roís de Corella, Liduvina Gil, ha dado respuesta a la exigencia que planteaba esta semana el PP de Gandia y la portavoz de los populares en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles para que el actual ejecutivo acabe las obras del Trinquet de Gandia se que se iniciaron en la pasada legislatura. Contelles junto a Víctor Soler aseguraron que la finalización del nuevo trinquet de Gandia, en el barrio de Roís de Corella, es la principal prioridad que debe atender la Diputación de Valencia en los próximos presupuestos del ente provincial. Gil ha señalado que el PP “tiene la cara muy dura” al realizar esta petición por la mala gestión realizada respecto a esta infraestructura deportiva en la pasada legislatura, y más cuando engañaron a los vecinos de la barriada afirmando que la financiación de la obra sería a “coste cero”.

El coordinador de Economía y Hacienda, Salvador Gregori, ha resumido el estado de cuentas de esta actuación en la que, según el socialista, el gobierno del PP no presupuestó ni un solo euro, y además no consiguió la subvención de 700.000 euros que solicitó a la Diputación de Valencia, por no haber sabido gestionarla. En resumen, según ha indicado Gregori, el PP solo puso en la pasada legislatura 135.000 euros para pagar el trinquet, y el actual gobierno que ya ha abonado en los primeros años de la legislatura 754.000 euros, tiene además presupuestados otros 260.000 para 2017. Según los cálculos del responsable de Hacienda quedan por pagar 400.000 euros para finalizar las obras. Gregori ha concluido, que la popular Maria Carmen Contelles ha venido a Gandia a pedir al actual ejecutivo que arreglara el pufo que dejó su partido en la ciudad la pasada legislatura.



Salvador Gregori y Liduvina Gil



