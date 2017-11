Los alumnos del colegio Cervantes de Gandia seguirán en barracones hasta la Semana Santa de 2019

Después de 8 meses se reanudan las obras paralizadas por un problema en la cimentación en la fachada del edificio

Obras de remodelación del Colegio Cervantes de Gandia. Foto: Redacción. Los alumnos del colegio Cervantes seguirán en barracones, al menos hasta las vacaciones de Pascua del 2019. Este es el nuevo plazo fijado para el traslado de la actividad escolar de los actuales barracones, situados frente al cuartel de la Guardia Civil de Gandia, hasta el antiguo colegio, que está siendo remodelado en estos momentos por la empresa Ferrovial.

Desde el viernes 17 de noviembre algunos operarios se encuentran ya realizando trabajos preparatorios para retomar la rehabilitación del edificio de forma inminente, dado que la modificación del proyecto ya cuenta con el visto bueno de Conselleria. Así lo ha indicado el director del Cervantes, Paco Sansaloni, que confía en que las obras no sufran más retrasos, después de 8 meses en que la remodelación del colegio ha estado paralizada al detectar un problema en la cimentación de la fachada del centro, que haría que la estructura no fuera segura para albergar a una comunidad escolar que rondará el medio millar de alumnos. La conclusión de las obras coincidirían con la llegada de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Reconoce Sansaloni que a los padres no les ha hecho ninguna gracia el retraso que ha sufrido el colegio, y que incluso a la hora de matricular a nuevos alumnos se ha notado que las familias prefieren aquellos centros escolares que no presentan carencias, y que disponen de todas sus instalaciones en condiciones.





