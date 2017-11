El senador de Compromís, Jordi Navarrete, ha visitado Oliva esta mañana para reivindicar ante el Ministerio de Medio Ambiente la finalización de las obras de laminación de la Rambla Gallinera. La visita se enmarca en la campaña de financiación justa que apoya la formación de Compromís y con ella, según Navarrete, pretenden conseguir información de primera mano sobre el estado actual de las actuaciones y redactar una Proposición No de Ley para instar al Ministerio de Medio ambiente que finalice esta obra de manera urgente.

Según ha indicado Navarrete a estos servicios informativos, el proyecto está bloqueado en el Ministerio, que hace 10 años consideraba que la obra era urgente, y ahora no. El senador asegura que la obra del Riu Gallinera no tiene sentido sin la presa, ya que agrava la inundabilidad de la zona dels Gorgs y Rabdells.